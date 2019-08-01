Владивосток, , 09:56 — REGNUM

Резиденты территорий опережающего развития смогут маркировать свою продукцию знаком «Сделано в ТОР и СПВ», логотип которого предложили выбрать пользователям соцсетей. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Голосование за логотип проходит на страницах КРДВ в Facebook и Instagram. На выбор пользователей соцсетей представлено три варианта. Отмечается, что создаваемый бренд позволит успешнее продвигать товары и услуг резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

«Мы рассчитываем, что новый товарный знак станет узнаваемым локальным брендом расширенной линейки товаров и услуг резидентов ТОР и СПВ», — пояснили в КРДВ.

Результаты голосования, отметили в корпорации, будут представлены во время проведения Восточного экономического форума — 2019, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

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