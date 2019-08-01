Нижний Новгород, , 09:55 — REGNUM

Законодательное собрание Нижегородской области на ближайшей сессии должно будет рассмотреть соглашения между областным правительством с народным правительством провинции Хубэй (Китай) и исполнительным органом государственной власти Согдийской области (Таджикистан) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Проекты документов обнародованы в нормативно-правовой базе региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба документа внесены в комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма губернатором Глебом Никитиным.

Напомним, соглашение с областью Таджикистана было подписано в апреле 2019 года в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию. Документ подписали в составе пакета меморандумов, соглашений, протоколов о намерениях. Всего было 16 документов разного уровня.

Утвердить соглашения нижегородские депутаты должны будут через принятие соответствующих законов, которые вступят в силу с даты официального опубликования.

Нижегородские власти сотрудничают с провинцией Хубэй с 2013 года в рамках совместной рабочей группы «Волга-Янцзы».

"К настоящему моменту из шести китайских регионов-членов Совместной рабочей группы «Волга-Янцзы» Нижегородская область подписала соглашения о сотрудничестве с провинциями Сычуань (2010 год), Аньхой (2014 год) и Хунань (2017 год)», — отмечается в пояснительной записке.

С властями Хубэя соглашение было заключено в ходе третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», прошедшего 23 мая 2019 года в Чебоксарах. В нём не предусмотрено материальных или финансовых обязательств, документ направлен на расширение сотрудничества.