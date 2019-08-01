Брянск, , 09:48 — REGNUM

Новые урны для раздельного сбора отходов и указатели в виде зелёных человечков появятся на улицах Брянска. Их установят в парках, на остановках общественного транспорта, площадях, сообщили 31 июля в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета». Где именно поставить современные контейнеры — решат жители города.

По словам генерального директора компании «Чистая планета» Владимира Чашникова, цель нововведения — привить брянцам культуру раздельного сбора отходов. Яркие урны привлекут внимание, заставят задуматься о тоннах нерассортированного мусора, скопившегося на полигонах ТБО. Десятилетиями отходы не перерабатывались, а просто закапывали в землю.

«Мы заботимся об экологическом состоянии региона и хотим, чтобы брянцы не мусорили, а наш город был чистым и выглядел привлекательно», — подчеркнул Владимир Чашников.

Региональный оператор закупил уже 12 указателей в виде человечков и яркие урны для раздельного сбора отходов. В организации ждут от жителей города предложений, куда поставить новинки в первую очередь.