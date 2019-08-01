Воронеж, , 09:32 — REGNUM

В Воронеже стоимость килограмма арбуза по данным на 1 августа составляет в среднем около 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что официальный старт сезона торговли арбузами, по традиции, стартует лишь с 1 августа, на рынках, лотках, в магазинах арбузы в большом количестве появились ещё в конце июня. Преимущественно — привезенные из стран Туркестана. Волгоградские и астраханские арбузы в регионе появились лишь совсем недавно.

Арбузы выращивают и в южных районах Воронежской области, например, в Павловске, но на рынках местные арбузы традиционно появляются, начиная со второй декады августа.