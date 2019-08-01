Сеул, 1 августа 2019, 09:30 — REGNUM
Представители южнокорейской компании Yuanta Securities подписали бизнес соглашение с представителями американской компании BDA Partners, сообщает Yonhap News.
Согласно данному соглашению, компании будут предоставлять совместные консультативные услуги по вопросам правоопреемства и перспектив инвестиционных продуктов.
В частности, южнокорейская компания Yuanta Securities планирует предоставлять консультативные услуги по вопросам правопреемства, наследства и дарения представителям малого и среднего бизнеса.
Кроме того, BDA Partners, используя свою глобальную сеть, займется поиском инвестиционных возможностей для зарубежных компаний с целью предложения инвестиционных продуктов.
BDA Partners — инвестиционная компания, основанная в Нью-Йорке в 1996 году.