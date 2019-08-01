Сеул, , 09:30 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Yuanta Securities подписали бизнес соглашение с представителями американской компании BDA Partners, сообщает Yonhap News.

Согласно данному соглашению, компании будут предоставлять совместные консультативные услуги по вопросам правоопреемства и перспектив инвестиционных продуктов.

В частности, южнокорейская компания Yuanta Securities планирует предоставлять консультативные услуги по вопросам правопреемства, наследства и дарения представителям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, BDA Partners, используя свою глобальную сеть, займется поиском инвестиционных возможностей для зарубежных компаний с целью предложения инвестиционных продуктов.

BDA Partners — инвестиционная компания, основанная в Нью-Йорке в 1996 году.