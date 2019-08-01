Тюмень, 1 августа 2019, 09:26 — REGNUM
На прилавки магазинов Тюмени арбузы, в основном, поступают из Оренбургской области и Казахстана. Причём отечественная ягода обойдётся покупателям дороже. Из пяти торговых точек, которые промониторил корреспондент ИА REGNUM, в трёх предлагаются арбузы из Казахстана от 15 до 18 рублей. Крупные ягоды из Оренбурга гораздо дороже — от 20 до 25 рублей.
Специалисты напоминают, что по правилам место торговли арбузами должно быть огорожено и находиться под навесом. Ягоды должны быть накрыты тентом и располагаться на поддоне, а не на земле навалом.
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