Москва, , 09:23 — REGNUM

Коснувшись 31 июля на пике отметки $65,40, нефть марки Brent перешла к снижению наряду со всеми рисковыми активами после того, как риторика Федрезерва, который ожидаемо снизил ставку, оказалась более сдержанной, тогда как инвесторы рассчитывали на голубиный тон регулятора. В итоге котировки просели на 1% и успели протестировать отметку $64 а баррель на утренней сессии 1 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Негативное влияние со стороны ФРС на рынок нефти ограничили отраслевые новости. В частности, минэнерго рапортовало об очередном масштабном сокращении запасов сырой нефти на 8,5 млн баррелей. Упали и запасы нефтепродуктов, включая бензин (-, 8 млн баррелей). При этом добыча ожидаемо восстановилась после недавнего сокращения из-за шторма в Мексиканском заливе. Тем временем добыча в странах ОПЕК оказалась на минимальном за восемь лет уровне в июле», — пояснил эксперт.

Переговоры США и Китая закончились без прорывных решений, а следующий раунд обсуждений стороны перенесли на сентябрь, что также не лучшим образом отразилось на настроениях в сырьевом сегменте. Пока рынки переваривают посыл ФРС, рисковые активы будут оставаться под давлением, а значит, и на рынке нефти в ближайшее время не стоит ждать возобновления роста цен, особенно учитывая ралли доллара, который вдохновился более консервативной риторикой Центробанка.

«В краткосрочной перспективе в фокусе внимания игроков будет оставаться отметка $64 за баррель, а ближайшее сопротивление по-прежнему представлено в виде 200-дневной скользящей средней, которая опустилась в район $65,20 за баррель», — отметил Николаев.

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