Грозный, , 08:58 — REGNUM

В Чечне введен особый режим работы для энергетиков АО «Чеченэнерго», управляемой компанией «Россети Северный Кавказ». Такие меры приняты в связи с прошедшим в регионе ураганом, вызвавшим серьезные повреждения в электросетевом хозяйстве республики, сообщили ИА REGNUM 1 августа в компании.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

К ликвидации последствий нештатной ситуации привлечены более 80 специалистов «Чеченэнерго», используется 30 единиц спецтехники. К ночи 31 июля уже было восстановлено электроснабжение в городе Гудермесе. Продолжались работы в Урус-Мартановском и Ножай-Юртовском районах.

В дома большинства жителей пострадавших от стихии районов был дан свет уже к 17:00 31 июля. Без электричества оставалась лишь небольшая часть потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 июля на Чечню обрушился ураганный ветер с ливнем и грозой. От стихии пострадали более 300 домов и общественных зданий. Без света остались более 110 тыс. жителей в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах.