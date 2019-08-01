Красноярск, , 08:57 — REGNUM

Туристский комплекс Енисейска спроектировал выпускник института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (СФУ) к 400-летию сибирского города, сообщает 1 августа пресс-служба вуза.

Город богат историко-культурными и архитектурными памятниками и входит в число исторических поселений России, однако, по словам автора проекта, в нём до сих пор отсутствует современный туристский комплекс.

«В настоящее время в Енисейске отсутствует инфраструктура, способная превратить его в центр туризма. Крупный многофункциональный комплекс может стать одним из градообразующих предприятий Енисейска и быть местом творческого и культурного досуга жителей и гостей города», — пояснил научный руководитель работы профессор кафедры архитектурного проектирования ИАиД Николай Греков.

Отмечается, что дипломный проект молодого архитектора получил высокую оценку на защите. Ряд экспертов высказали мнение, что проект вполне может быть реализован — неожиданное архитектурное решение и функциональная проработанность позволят ему раскрыть туристический потенциал Енисейска.

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