Сеул, , 08:56 — REGNUM

Французский поставщик спецтехники Beauloc приобрел у южнокорейской компании Doosan Infracore 80 экскаваторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что французская компания вновь решила приобрести южнокорейскую технику, так как оценила не только качество предоставляемой техники, но и ее стоимость и качество обслуживания.

Beauloc — крупная лизинговая компания, в управлении которой находится более 300 единиц строительной техники. В период с 2016 по 2017 год компания закупила 200 экскаваторов у южнокорейской компании Doosan Infracore.

«Франция является третим по величине рынком в Европе, после Германии и Великобритании. Мы планируем увеличить продажи в данных регионах, а также открыть свои точки во Франции, Чехии и Италии», — сообщили представители Doosan Infracore.

В первой половине года южнокорейская компания зафиксировала объем продаж в размере 443,6 млрд вон (~$373,44 млн). Известно, что продажи на рынках Европы и Северной Америки выросли на 11%.