Киев, 1 августа 2019, 08:55 — REGNUM
Доходы от единого сбора за транзит транспорта на Украине составляют менее 0,1% доходов бюджета страны. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Счётной палаты Украины.
Ведомство провело аудит и пришло к выводу, что Украина не получает должных поступлений от использования своей транспортной инфраструктуры.
В Счётной палате отметили, что в 2017 году в госбюджет Украины поступило около $17 млн сбора за транзит транспорта, а в 2018 году — чуть более $36 млн.
Напомним, в 2018 году руководство компании «Нафтогаз» получило премии в размере $46,3 млн, что в пересчёте по курсу того времени составляет около 135% всех поступлений в казну от транзита транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область заявил, что на территории области отсутствуют дороги.
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