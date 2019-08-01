Киев, , 08:55 — REGNUM

Доходы от единого сбора за транзит транспорта на Украине составляют менее 0,1% доходов бюджета страны. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Счётной палаты Украины.

Ведомство провело аудит и пришло к выводу, что Украина не получает должных поступлений от использования своей транспортной инфраструктуры.

«На протяжении 2017−2018 годов и первого квартала 2019 года на Украине не создана эффективная система оплаты единого сбора с транспортных средств, который оплачивается в пунктах пропуска через государственную границу Украины. В связи с этим поступления в госбюджет от использования иностранными перевозчиками и гражданами транспортной инфраструктуры Украины были незначительными и не составили весомой компенсации расходов государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог Украины», — сказано в заявлении.

В Счётной палате отметили, что в 2017 году в госбюджет Украины поступило около $17 млн сбора за транзит транспорта, а в 2018 году — чуть более $36 млн.

«Увеличение поступлений в 2018 году обусловлено повышением вдвое ставок единого сбора. Однако его часть в доходах госбюджета, даже после такого повышения, была незначительной и составила менее 0,1%», — заявили в ведомстве.

Напомним, в 2018 году руководство компании «Нафтогаз» получило премии в размере $46,3 млн, что в пересчёте по курсу того времени составляет около 135% всех поступлений в казну от транзита транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область заявил, что на территории области отсутствуют дороги.

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