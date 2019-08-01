Сеул, , 08:42 — REGNUM

В Южной Корее продолжает расти число абонентов сети 5G. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июня 2019 года число абонентов сети 5G в Южной Корее достигло 1 336 865 человек.

Известно, что среди них 530 346 человек являются абонентами SK Telecom, 419 316 человек — абонентами KT, 387 203 человека — абонентами LG U Plus.

Кроме того, в июне текущего года доля SK Telecom на рынке страны сократилась до 39,7%, KT — до 31,4%, а LG UPlus, напротив, увеличилась до 29%.

В июне текущего года число новых абонентов компании KT составило 167 755 человек, LG U Plus — 174 505 человек, а SK Telecom — 210 370 человек.

По состоянию на конец июля общее число абонентов сети 5G оценивается в 1,8 млн человек. С другой стороны, число абонентов сети LTE сократилось на 320 тыс. человек.