Москва, , 08:21 — REGNUM

Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

Отмечается, что увеличение производства связано с проведением пуско-наладочных работ под нагрузкой на Быстринском ГОКе, увеличением переработки руды в Заполярном филиале с большим содержанием меди и ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам.

Также в отчётном периоде увеличился выпуск других металлов: никеля на 6% (до 109,7 тыс. тонн), палладия на 10% (1533 тыс. унций), платины на 16% (388 тыс. унций).

«Рост производства палладия и платины был достигнут за счет выработки ранее накопленного незавершенного производства на ОАО «Красцветмет» и более высокого содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta», — пояснил первый вице-президент — операционный директор Норникеля Сергей Дяченко.

Добавим, по итогам 2018 года предприятие увеличило производство меди на 19%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Норникель» увеличил производство меди на 19% в 2018 году