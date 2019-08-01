Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:59 — REGNUM

Один из новокузнецких перевозчиков с сегодняшнего дня, 1 августа, поднял стоимость проезда. Повышение произошло на маршруте № 58а. Тариф вырос сразу на 2 рубля — с 20 до 22 рублей, пишет «КузПресс».

Отметим, что стоимость проезда в маршрутных такси в городе Новокузнецке до 22 рублей вырос более полугода назад. Тариф в 20 рублей оставался лишь на маршруте № 58а.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проезд в муниципальном транспорте Новокузнецка сегодня стоит 20 рублей, на маршрутном такси — 22 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проезд в общественном транспорте Кузбасса подорожал с 20 декабря 2018 года: в муниципальном транспорте — автобусах, трамваях и троллейбусах — до 20 рублей (с 16 рублей), в маршрутных такси — до 22 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемеровской области подорожал проезд