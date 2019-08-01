Самара, , 07:56 — REGNUM

Самара является лидером в стране по количеству бесхозных телпосетей. Об этом рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов, передает 1 августа «Волга Ньюс».

По словам Гришатова, в городе более 30 км бесхозных сетей, причем износ таких сетей составляет более 90%. Помимо этого, в Самаре более 200 км муниципальных сетей и порядка 200 км — компании «Т Плюс».

«Самара единственный город в России с таким количеством бесхозных сетей», — сообщил он журналистам.

Напомним, что по поручению самарского губернатора при министерстве энергетики и ЖКХ создана рабочая группа, которая занимается решением вопросов, связанных с бесхозными и муниципальными теплосетями.