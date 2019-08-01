Чебоксары, , 07:55 — REGNUM

В Чувашии за 17 лет планируют принять 1530 соотечественников, проживающих за рубежом, то есть ежегодно по 90 человек. Такие данные приводятся в подпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Чувашию соотечественников, проживающих за рубежом. Соответствующая подпрограмма включена в конце июля 2019 года в государственную программу по социальной поддержке граждан в Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» разработал минтруд региона. Одна из целей — обеспечение социально-экономического развития республики путём содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа проживающих за границей соотечественников, либо признанных беженцами или получивших временное убежище.

Подпрограмма будет реализовываться в три этапа с 2019 по 2035 годы. Ожидается, что за это время в Чувашию ежегодно будут переселять 90 человек (54 участника и 35 членов их семей) — всего 1530 граждан, или 612 семей. Экономически активным гражданам власти обещают оказать содействие в трудоустройстве, в случае необходимости предоставить услуги профессионального обучения и повышения квалификации.

Также названы риски реализации подпрограммы. В их числе — несоответствие реальной квалификации и заявленной в анкете, нежелание работать на предварительно подобранном рабочем месте, жилищная необустроенность, возрастание нагрузки на бюджетную систему Чувашии в случае предоставления дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, рост межнациональной напряженности.

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