Казань, 1 августа 2019, 07:39 — REGNUM
Торговые сети Казани предлагают арбузы по цене 20 рублей за кг, оптовые продавцы готовы отдать покупателям из Татарии товар за 3 рубля/кг, а минздрав РТ рассказал, как не отравиться бахчевыми, добавляя, что «случаи отравления арбузом с каждым годом учащаются», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Специалисты рекомендуют приобретать арбузы с середины августа, напоминая, что это пик сезона. Торговые сети Казани, между тем, торговали данной бахчевой культурой уже в конце июля по цене почти 20 рублей за кг.
На сетевых агроплощадках оптовые продавцы предлагают жителям республики приобрести партию арбузов за 3 рубля/кг, предупреждая, что товар из другого региона.
Тем временем минздрав РТ отметил, что от года к году учащаются случаи отравления арбузами, чему причиной некачественная и чаще всего ранняя продукция. Ведомство уточнило, что есть две формы интоксикации — инфекционная и нитратная, и напомнило, что употреблять в пищу разрезанный плод с признаками увядания нельзя.
В минздраве РТ советуют не покупать ягоду на стихийных рынках, смотреть, чтобы место размещения бахчевых было огорожено и защищено от солнца, а хранились они в специальных поддонах высотой не менее 20 см.