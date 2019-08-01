Казань, , 07:39 — REGNUM

Торговые сети Казани предлагают арбузы по цене 20 рублей за кг, оптовые продавцы готовы отдать покупателям из Татарии товар за 3 рубля/кг, а минздрав РТ рассказал, как не отравиться бахчевыми, добавляя, что «случаи отравления арбузом с каждым годом учащаются», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты рекомендуют приобретать арбузы с середины августа, напоминая, что это пик сезона. Торговые сети Казани, между тем, торговали данной бахчевой культурой уже в конце июля по цене почти 20 рублей за кг.

На сетевых агроплощадках оптовые продавцы предлагают жителям республики приобрести партию арбузов за 3 рубля/кг, предупреждая, что товар из другого региона.

«Арбуз оптом от производителя. Вес 7−15 кг, сорта «Каристан», «Атаман», «Мариста», «Продюсер». Сладкий как мед, спелый. Также есть в наличии от 4−5 кг до 10 кг «Сетевой». В наличии более 30 тысяч тонн. Находимся в Волгоградской области», — говорится в объявлении от 26 июля 2019 года.

Тем временем минздрав РТ отметил, что от года к году учащаются случаи отравления арбузами, чему причиной некачественная и чаще всего ранняя продукция. Ведомство уточнило, что есть две формы интоксикации — инфекционная и нитратная, и напомнило, что употреблять в пищу разрезанный плод с признаками увядания нельзя.

«Отравление нитратами — не менее распространённая проблема. Для быстрого роста арбузов используют азотные удобрения в огромном количестве. Нитраты накапливаются в мякоти, а при попадании в организм человека преобразуются в нитриты, вызывающие тканевую гипоксию. Удобрения способны стать причиной тяжёлых состояний», — резюмировали в ведомстве.

В минздраве РТ советуют не покупать ягоду на стихийных рынках, смотреть, чтобы место размещения бахчевых было огорожено и защищено от солнца, а хранились они в специальных поддонах высотой не менее 20 см.