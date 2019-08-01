Оренбург, , 08:36 — REGNUM

Росавиация подтвердила сертификат авиакомпании «Оренбуржье». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, 30 июля возобновлено действие приостановленного сертификата эксплуатанта № 53 ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург», осуществляющего авиаперевозки под брендом «Авиакомпания «Оренбуржье».

Компания работает в штатном режиме. Авиарейсы пролегают по территории Приволжского федерального округа и Южного Урала.

Напомним, ранее информресурсы заявили о том, что с 1 сентября авиакомпания прекращает продажу билетов и продает часть воздушного парка.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе областного правительства отметили, что из-за финансового состояния АК «Оренбуржье» продает те самолеты, которые не задействованы в производственной программе.

В самой авиакомпании заявили, что продажа билетов с 1 сентября открыта.

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