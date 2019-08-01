Цхинвал, , 07:36 — REGNUM

В Южной Осетии состоялось заседание парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам совместно с комитетом по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Обсуждался вопрос о строительстве на территории села Ирыкау полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Строительство полигона, предусмотренное Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии, было запланировано на 2019 год, но до сих пор не началось.

Члены комитетов высказывали аргументы и «за», и «против» и приняли решение продолжить обсуждение данного вопроса с представителями правительства республики.