Москва, , 07:29 — REGNUM

Россия намерена оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, которую украинский «Нафтогаз» представил в гаагский арбитраж по делу о потере активов в Крыму, сообщили в пресс-службе министерства юстиции РФ.

«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», — сообщили в пресс-службе, добавив, что Москва не признает вынесенные по искам Украины арбитражные решения, которые связаны с воссоединением Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская компания «Нафтогаз» направила в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд в качестве компенсации из-за потери активов в Крыму. Решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года, отметили в компании.

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