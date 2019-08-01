Сеул, , 07:31 — REGNUM

Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает сокращаться восьмой месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в июле 2019 году экспорт товаров составил $46,14 млрд, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в в декабре 2018 экспорт товаров сократился на 1,7%, в январе 2019 года — на 6,2%, в феврале — на 11,3%, в марте — на 8,4%, в апреле — на 2,1%, в мае — на 9,7%, в июне — на 13,7%.

Экспорт полупроводников сократился на 28,1%, нефтехимии — на 12,4%, нефтепродуктов — на 10,5%. С другой стороны, экспорт автомобилей — 21,6%, автомобильных запчастей — на 1,9%, бытовой техники — на 2,2%, косметики — на 0,5%.

Кроме того, экспорт товаров в Китай сократился на 16,3%, в США — на 0,7%, однако в страны Юго-Восточной Азии, напротив, увеличился на 0,5%, СНГ — на 14,5%.

В июле текущего года импорт товаров в страну также сократился на 2,7%, до $43,7 млрд.

Известно, что импорт продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд.

Сальдо торгового баланса составило $2,44 млрд.