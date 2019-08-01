Москва, , 07:12 — REGNUM

Торги по нефти 31 июля завершились минусом на 1,08%. Нефть сорта Brent повышалась до $65,41 на фоне сокращения запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По данным минэнерго США, за минувшую неделю запасы сырой нефти уменьшились на 8.496 млн баррелей (прогноз был 2,750 млн баррелей), запасы бензина — на 1,791 млн баррелей (прогноз был — 1,500 млн баррелей), запасы дистиллятов — на — 0,894 млн баррелей (прогноз был 1 млн баррелей).

Реакция покупателей ан отчет была слабой, причем данные показали более резкое сокращение в сравнении с опубликованным отчетом Американского института нефти (API). Низкая активность игроков была связана с ожиданием результатов заседания решения ФРС США по процентной ставке.

После заседания ФРС США нефть подешевела на 1,9%, до 64,16 руб. на фоне укрепления американского доллара по всему валютному рынку. Регулятор снизился ставку на 25 б.п. Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за сохранение ставок в диапазоне 2,25 — 2,50%. Риторика ФРС оказалась сдержанной и не дала повода для роста ожиданий дальнейшего снижения ставок.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии цена на нефть Brent восстановилась на 0,4%, до $64,50. По нефти техническая картина остается благоприятной с целью $65,75. Закрытие недели выше $65 за баррель будет указывать на готовность рынка двигаться к $67,50.

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