Москва, , 07:08 — REGNUM

Торги по рублю на Мосбирже открылись 31 июля ростом на фоне утреннего повышения нефтяных котировок. Рублевые пары торговались в минусе до оглашения решения Федрезерва США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Закрылись торги по рублевым парам смешанно. Пара доллар/рубль выросла на 0,19%, до 63,62, фунт/рубль — на 0,22%, до 77,34 руб. Пара евро/рубль упала на 0,46%, до 70,50 руб.

Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, 31 июля, принял решение снизить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2.00−2.25% годовых. Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за сохраните ставок.

Риторика регулятора оказалась сдержанной и не дала повода для роста ожиданий дальнейшего снижения ставок, что вызвало резкое укрепления доллара против основных валют. Американский ЦБ будет следить за статистикой.

В моменте пара доллар/рубль достигала минимума 63,10 руб. Из-за общего укрепления американца на глобальном валютном рынке, рублю пришлось сдать свои позиции. Курс доллара вырос до 63,62 руб. Он закрылся в хорошем плюсе против евро, поскольку после заседания ФРС США участники рынка агрессивно продавали единую валюту. Пара евро/доллар снижалась до 1,1033.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии цена на нефть Brent восстановилась на 0,4%, до $64,50. Хоть американский ЦБ ослабил рубль, он по-прежнему остался торговаться в боковом тренде, который зародился 15 июля.

Уровень 63,40 для пары доллар/рубль выступает точкой баланса. Учитывая, что индекс RGBI закрылся в плюсе, от пары доллар/рубль жду снижения в зону 63,30−63,40.

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