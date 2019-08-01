Оренбург, , 07:17 — REGNUM

В Оренбурге конец июля-начало августа время массового созревания бахчевых культур. Сейчас на мини-рынках местные дыни предлагают примерно за 40 рублей за килограмм. Цены на арбуз варьируются от 15 до 20 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, арбузы и дыни на рынках областного центрах появились уже в первой половине июля. Продавцы признавались, что бахчевые везут из Узбекистана. Цены на арбуз составляли в районе 40 рублей за кило, на дыню — 70−90 рублей за килограмм.

Несмотря на искушение отведать арбуз, часть оренбуржцев предпочитает подождать местный урожай. Есть и такие, кто ежегодно ездит к соль-илецким бахчеводам и выбирает для покупки арбузы прямо на поле. Затем арбузы идут на варенье или засолку.

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь. Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур, а продавец должен иметь медкнижку.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.