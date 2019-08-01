Нижний Новгород, , 06:47 — REGNUM

Самый доступный по цене творог в Поволжье — в Саратовской области, а самый дорогой — в Пермском крае. Недорогой сметаной может похвастаться Татария, а самая высокая цена на данный продукт в Нижегородской области. Минсельхоз РТ обнародовал данные по ценам на основные молочные товары на середину июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные основаны на материалах Татарстанстата на 15 июля 2019 года. Цельное молоко в ПФО доступнее всего в Саратовской области — 45,06 рубля за литр, Татарии — 45,33 рубля, Удмуртии — 46,23 рубля, Башкирии — 46,39 рубля и Пензенской области — 46,92 рубля. В списке ценовых «середняков» Кировская область — 47,29 рубля, Пермский край — 47,51 рубля, Мордовия — 48,14 рубля, Оренбургская область — 49,14 рубля и Марий Эл — 49,81 рубля. Дороже всего покупка продукта обходится самарцам — 55,6 рубля за литр, жителям Чувашии — 55,04 рубля, Нижегородской — 54,43 рубля и Ульяновской областей — 52,42 рубля.

Творог доступнее всех жителям Саратовской области — 226,94 рубля за кг, Кировской — 248,9 рубля и Пензенской областей — 256,4 рубля. Дорогой творог в ПФО в Пермском крае — 351,77 рубля, Самарской области — 308,42 рубля и Башкирии — 298,9 рубля. В остальных регионах округа цена варьируется от 260 до 290 рублей за килограмм.

За недорогой сметаной — в Татарию, где она стоит 160,21 рубля, Самарскую область — 165,73 рубля и Чувашию — 168,53 рубля. Дороже соседей данный продукт обходится нижегородцам — 205,28 рубля жителям Башкирии — 201 рубль и Саратовской области — 197,31 рубля. В остальных регионах средняя цена составляет 169−195 рублей за килограмм.

Сливочное масло доступнее всех в ПФО в Пензенской области — 453,78 рубля за кг, Татарии — 468,83 рубля и Саратовской области — 480,4 рубля. Самые высокие цены на продукт в Пермском крае — 580,84 рубля, Самарской области — 549,22 рубля и Башкирии — 548,75 рубля. По остальным регионам округа цена — от 483 до 536 рублей.

Напомним, в 2018 году в Татарии в молочной отрасли наблюдался кризис — резкое снижение закупочных цен на сырое молоко повлекло проблемы у производителей. Из бюджета была выделена многомиллиардная господдержка, а Рустам Минниханов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока из Белоруссии, так как данное дешёвое сырье негативно влияет на себестоимость производства сырого молока и цены закупа у сельхозпроизводителей.

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