Челябинск, , 06:46 — REGNUM

В Челябинске дополнительные автобусы на газомоторном топливе кроме тех 66, закупка которых уже идёт, могут быть куплены в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Это следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Средства могут выделить уже скоро. Проектный офис «Чистого воздуха» готов подключиться к вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти региона помогли Челябинску купить 66 автобусов. Затем на газомоторный общественный транспорт будет потрачено ещё порядка 2 млрд рублей.

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