Челябинск, , 06:41 — REGNUM

Челябинск сможет привлечь на экологический общественный транспорт порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

Столица региона сможет привлечь эти средства при поддержке в том числе федеральных структур. На них будут приобретены автобусы, которые работают на газомоторном топливе.

Первые такие автобусы появятся на улицах Челябинска в ближайшее время. Ранее правительство области помогло с деньгами на покупку 66 транспортных единиц. Сейчас идёт процесс закупки.