Челябинск, , 06:15 — REGNUM

В Челябинске и на территории области промышленные предприятия не должны скрывать от общественности информацию по опросам окружающей среды. Она должна быть доступна и объективна, заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Также он отметил, что доступными для общественности должны быть и данные экологического мониторинга. Он призывает представителей промышленности к открытости и предлагает обеспечить на свои площадки свободный доступ для журналистов и активистов, а также представить им решения по уменьшению нагрузки на окружающую среду.

Со своей стороны Текслер пообещал, что власти региона тоже будут открытыми во всём, что касается экологической повестки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при главе области заработал координационный экосовет. Его возглавил один из известных общественников Рашид Исмаилов.

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