Казань, , 06:01 — REGNUM

Объём платных услуг, оказанных населению Татарии, за первое полугодие 2019 года остался на уровне 2018 года, составив 138 851,2 млн рублей. Спад показателя наблюдался в бытовом, медицинском сегменте, системе образования и ветеринарии. Татарстанстат подвёл итоги работы рынка услуг за январь-июнь 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из общего объёма услуг на бытовые пришлось 13,6% — 18 924,7 млн рублей, что составляет 97,3% к уровню первого полугодия 2018 года. Спад наблюдался в образовательной сфере — платных услуг было оказано на сумму 12 869 млн рублей (снижение на 8,6%). На платные услуги в сфере образования от общего объёма приходилось 9,3%. В медицинской сфере платных услуг было оказано на 9648,5 млн рублей (6,9% от общего объёма) — 94,8% от итогов января-июня 2018 года. В ветеринарии спад показателя был на 3,3% — до 254,9 млн рублей.

Напомним, в сфере строительства по одному из показателей в Татарии отмечался спад. Так за первые шесть месяцев текущего года объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», составив 112,7 млрд рублей, снизился относительно 2018 года на 9,5%.

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