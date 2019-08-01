Нижний Новгород, , 05:32 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил банкротный иск к ООО «Битумное производство». Истцом выступает ПАО «Московский кредитный банк», выставившее претензии на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Дело начнут рассматривать 14 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство (cc) CafeCredit.com

Исковое заявление поступило в суд ещё 28 июня 2019 года, но к производству его приняли в июле. Обоснованность претензий рассмотрят 14 августа. Сумма исковых требований — 2530 967 642,16 рубля. Третьими лицами в деле выступают саморегулируемая межрегиональная «Ассоциация антикризисных управляющих» из Самары, ИФНС № 6 по Нижегородской области.

«Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (443 072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км) в течение девяти дней с даты получения настоящего определения представить суду соответствие кандидатуры арбитражного управляющего Целикова Дмитрия Валентиновича, требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», обеспечить явку арбитражного управляющего в судебное заседание», — принял решение суд и выдал поручение.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 7 февраля 2003 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Артём Ермоленко. Среднесписочная численность работников — 140 человек, основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Собственники — АО «Нефть. Газ. Инвестиции» и Ермоленко, владеющей незначительной долей (менее 1%). Обе доли находятся в залоге у банка до 23 августа 2022 года. ООО также является единственным владельцем нижегородского, торгового ООО «Регион трейдинг», где директор — тот же Ермоленко.