Уфа, , 03:50 — REGNUM

В госфонде «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Башкирии аудиторы обнаружили нарушения на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в КСП республики.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки была произведена смена руководства. В начале июля после критики со стороны руководства республики, выразившего недовольство сроками ремонта подъездов, в отставку был отправлен Ринат Даминов и семь его заместителей. Новым руководителем назначили Павла Сафонова.

Проверка деятельности прежнего руководства закончилась принятием плана по недопущению банкротства оператора. Были разработаны меры по снижению кредиторской задолженности, которую удалось сократить в два раза.

«Работа по устранению замечаний и нарушений будет продолжена», — заявили в КСП.

Глава региона Радий Хабиров на своей странице в соцсетях отметил, что «нормальное развитие республики невозможно, если мы внимательно не будем смотреть, как расходуется каждый рубль». По результатам проверки регионального оператора капремонт Хабиров отметил, что основная масса претензий связана с завышением стоимости «передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также нарушения сроков исполнения и авансирования», но «вмешались вовремя». Он также пообещал дать оценку всем остальным вопросам, видимо, имея ввиду работу прежнего руководства регоператора.