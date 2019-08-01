Баймакский район, , 03:33 — REGNUM

В Баймакском районе Башкирии аудиторы обнаружили массовые нарушения бюджетного законодательства. Оказалось, что последние семь лет более половины средств бюджета использовали с нарушениями. Объём нарушений и недочётов в отдельно взятом районе республики составил около 5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Контрольно-счётной палате РБ.

Среди нарушений, который обнаружили аудиторы, есть и мелкие недочёты, и серьёзные нарушения, в том числе нецелевое и неэффективное использование средств на 245,3 млн рублей. В КСП отметили, что в районе «за истекшие семь лет свыше половины бюджетного финансирования осваивается с нарушениями Бюджетного кодекса и иных нормативных актов». В целом обнаружено 160 фактов, у которых есть признаки коррупции и уголовно-наказуемых деяний. Окончательное решение по ним вынесут правоохранительные органы, куда переданы материалы проверки.

Глава региона Радий Хабиров на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию, добавив, что теперь понимает, почему цеплялись за власть прежние руководители:

«Проверок в районах проведено уже много, но здесь количество нарушений — беспрецедентное, на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму в 5 млрд рублей».

Напомним, в Баймакском районе работавший с 2011 года Ильшат Ситдиков в конце ноября 2018 года покинул свой пост после критики главы республики, связанной с проблемой зарплат школьным учителям. На место Ситдикова, который был главой и в период с 1995 по 2001 год, но потом ушёл в бизнес и вернулся во власть лишь спустя десять лет, пришёл Фанис Аминев.