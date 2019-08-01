Уфа, , 03:13 — REGNUM

Проверка контрольно-счётной палаты Башкирии выявила в государственном унитарном предприятии «Фонд жилищного строительства» нарушения на сумму около 6,8 млрд рублей. Помимо этого, за полгода ГУП по результативности откатился на 12 позиций в рейтинге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В КСП уточнили, что, если по итогам 2018 года ГУП по данным Национального объединения застройщиков жилья по объёму возводимого жилфонда занимал четвёртое место, то к началу июля 2019 года скатился на 16-е.

«Эти и другие показатели позволяют признать работу ГУПа неэффективной и непрофессиональной», — отметили аудиторы, уточнив, что результатом проверки стали шесть административных протоколов, которые на сегодня находятся на рассмотрении у мировых судей.

Врио главы региона Радий Хабиров на своей странице в соцсетях прокомментировал итоги проверки:

«Нарушений земельного и контрактного законодательства, а также имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам здесь аудиторы насчитали на 7 млрд рублей. И это тоже внимательно изучат компетентные органы».

Напомним, претензии к работе ГУП были и у некоторых министерств. Так, в марте 2018 года министерство земельных и имущественных отношений республике было вынуждено взыскивать через суд имеющуюся задолженность за арендованную землю. В споре речь шла об участке площадью 18 763 кв.м., расположенном в Уфе под административным зданием и складскими помещениями.