Тирасполь, , 23:59 — REGNUM

Объем денежных переводов в Приднестровье из-за рубежа в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и достиг $48,39 млн. Как сообщили в Центробанке ПМР, это наибольший результат с 2014 года, когда был зарегистрирован максимум по объему перевод денег в республику, передает ИА REGNUM.

62,8% средств были переведены из России. Далее следуют Израиль (8,3%) и США (4,9%). Около 15% — из стран ЕС, причем этот показатель вырос на 35,2%.

За тот же период из Приднестровья за рубеж перевели $14,2 млн. Из них 56,7% перевели в Россию.