Берлин, , 23:02 — REGNUM

По мнению экспертов нефтяного рынка, в ближайшее время цены на нефть не будут падать, 31 июля передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рынок «бычий» по всем направлениям» , — уверен нефтяной аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Рост нефтяных цен подстегивает сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, а также новые проблемы с поставками с месторождения Эль-Шарара в Ливии.

Кроме того, на рынок оказывают мощное влияние снижение запасов сырой нефти и сокращение добычи в США и странах ОПЕК+.

Тем не менее, важным фактором, сдерживающим нефтяные цены, остается торговая война между США и Китаем, которая может вызвать глобальный спад спроса на нефть.

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