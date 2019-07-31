Вашингтон, 31 июля 2019, 22:53 — REGNUM
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих финансового регулятора не исключает, что в будущем политика снижения базовой ставки будет продолжена, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке. Об этом он заявил журналистам сегодня, 31 июля.
Напомним, сегодня ФРС впервые за десять лет снизила ставку до 2−2,25% с 2,25−2,5% годовых. Стоит отметить, что аналитики ожидали снижения сразу на 50 базисных пунктов.
Журналисты спросили Пауэлла — будет ли ставка снижаться и дальше.
Он отметил, что регулятор будет внимательно следить за уровнем инфляции, а также за ситуацией в торговле в целом. Если ситуация на рынке того потребует — то ФРС снова снизит ставку, но каких-то конкретных утверждений Пауэлл делать не стал.