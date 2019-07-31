Казань, 31 июля 2019, 22:20 — REGNUM
Государственная инспекция труда по Татарии совместно с республиканской прокуратурой проверят условия труда крановщиков, объявивших забастовку на прошлой неделе. Об этом заявила представитель инспекции Алсу Зайнутдинова.
По ее словам, сейчас госорганы пытаются установить перечень юридических лиц, в отношении которых будут проведены проверки. Сроки завершения контрольно-надзорных мероприятий она не уточнила, сообщает «Коммерсантъ-Казань».
"Будут рассматриваться ваши вопросы по оплате труда, режиму работы, медицинским показаниям или противопоказаниям, вашей квалификации, надлежащего обучения и о вашем специализированном допуске», — сказал она представителям объединения «Казанские крановщики» и добавила, что «за два дня ни один надзорный орган все это в порядок не приведет».
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Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее крановщики, объединенные в составе первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), направили свои требования застройщикам. Требования касаются наведения порядка в сфере безопасности труда и соблюдения санитарных норм и правил, найма квалифицированных сотрудников с заключением официальных договоров, повышения зарплат — сейчас крановщик получает в среднем около 150 рублей в час. Работа в рамках забастовки остановилась на нескольких десятках строек, в том числе крупных жилых комплексов Казани. При этом казанских крановщиков поддержали коллеги из других российских регионов. Флешмоб #СтопКран, #крановщик_не_раб прокатился от Кузбасса до Москвы.
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