Вашингтон, , 21:28 — REGNUM

Федеральная резервная система США по итогам заседания 31 июля приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%. Об этом говорится в сообщении американского финансового регулятора.

Правление Федеральной резервной системы США. 1917

В распространённом комментарии отмечается, что решение принято «в свете последствий глобальных изменений экономических перспектив», а также «приглушённого инфляционного давления».

Следует отметить, что ФРС понижает базовую ставку впервые за последние десять лет. На минимальной отметке в 0−0,25% показатель находился в декабре 2008 года. После этого ставка ФРС последовательно повышалась либо сохранялась на текущем уровне.