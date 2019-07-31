Нью-Йорк, США, , 19:31 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит замерли вблизи значений предыдущей сессии перед объявлением ФРС США, 31 июля передает агентство Reuters.

Федеральная резервная система Андрей Грук © ИА Красная Весна

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 1,80 пункта (0,01%), до 27 199,82 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,23 пункта (0,04%), до 3014,41 пункта, индекс Nasdaq вырос на 22,77 пункта (0,28%), до 8296,38 пункта.

Рынок ожидает от главы Федрезерва США Джерома Пауэлла объявления о снижения базовой процентной ставки.

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