Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM

В Петербурге объявили торги по продаже имущества Творческо-производственного объединения «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из данных Российского аукционного дома, речь идет о четырех нежилых зданиях площадью 17,4 тыс. кв. метров с двумя смежными земельными участками общей площадью 1,9 га.

Здания располагаются на Мельничной улице, 4, что считается территорией общественно-деловой застройки и жилых домов.

Начальная цена лота обозначена на уровне почти 1 млрд рублей, минимальная цена — 478 млн рублей. Торги назначены на 13 августа. Предполагается, что территорию можно использовать для коммерческих объектов и для жилищного строительства.

По соседству расположены бизнес-центры «Мельник» и «Премиум». Территорию завода «Газаппарт» также планируется застроить объектами общественно-делового и торгового назначения. Здания не являются историческими, так что их можно снести, уточняют в Российском аукционном доме. По предварительным подсчетам, если строить там жилье, то общая площадь квартир может достичь 30 тыс. кв. метров.

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