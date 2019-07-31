Вашингтон, , 22:44 — REGNUM

Администрация Трампа в среду, 31 июля, объявила о плане, который позволит американцам иметь легальный доступ к недорогим рецептурным препаратам из Канады, сообщает DailyMail.

Президент Дональд Трамп неоднократно выступал против резкого роста стоимости рецептурных препаратов и поддерживает двухпартийный законопроект в Сенате, который установит ограничение цен.

Американцы тратят в среднем $1200 на лекарства в год, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, больше, чем граждане любой другой страны.

«Американцы заслуживают защиты от высоких цен на лекарства, и они заслуживают системы здравоохранения с доступной, ориентированной на пациента помощью», — сказал Алекс Азар, секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

План, предложенный HHS и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), определил два пути.

Первый из них предполагает использование полномочий этих учреждений для выработки правил, которые позволят запустить пилотные проекты, подготовленные государствами, оптовиками и фармацевтами, по импорту определенных лекарственных средств из Канады, ограничив их, однако, узкой категорией.

В рамках второго пути FDA будет работать с производителями, стремящимися импортировать в США версии тех лекарств, которые они продают в зарубежных странах, «потенциально позволяя им предлагать более низкую цену».

Это могут быть такие препараты, как инсулин для лечения диабета, а также лекарства, которые применяются для лечения ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, говорится в заявлении.

Агентства не предусмотрели сроки реализации плана, что, вероятно, связано с юридическими проблемами со стороны фармацевтической промышленности.

Фармацевтические компании утверждают, что высокие цены являются стоимостью инноваций, но исследование Гарвардской Медицинской школы в 2016 году выявило такой фактор, как патентная система США, которая предоставляет право производителям быть «монополиями под государственной защитой» посредством рыночной эксклюзивности, которая растягивается на десятилетия.

В этом исследовании также отмечено, что, в отличие от почти любой другой развитой страны, система здравоохранения США разрешает производителям устанавливать свои собственные цены на препараты, без согласования и переговоров с национальными системами медицинского страхования.