Черкассы, Украина, , 18:26 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленскийпообещал найти инвестора для строительства нового международного аэропорта в Черкассах. Соответствующее заявление Зеленский сделал 31 июля во время выступления в Черкасской облгосадминистрации.

«Полоса появится в ближайшее время. Мы очень просили ускориться. В этом году будет полоса. Мы будем обращаться к вашей бизнес-элите, к Киеву, будем искать людей, которые параллельно будут строить терминал. Мы хотим, чтобы в ближайшие два года у вас был нормальный международный аэропорт», — добавил Зеленский.

Он также призвал активизировать строительство черкасской окружной дороги и трассы «Канев-Кременчуг».

«Что касается дорог… Мы настойчиво попросили, чтобы в ближайшее время черкасскую окружную начали делать… Я понимаю, что дорог в Черкассах совсем нет. Скоро назначим нового главу областной государственной администрации. Он будет контролировать этот вопрос, контролировать термин», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Зеленский совершил первый рабочий визит в Черкасскую область. Глава государства познакомился с ходом реконструкции дорог и строительством новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту г.Черкассы.