Черкассы, Украина, 31 июля 2019, 18:26 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленскийпообещал найти инвестора для строительства нового международного аэропорта в Черкассах. Соответствующее заявление Зеленский сделал 31 июля во время выступления в Черкасской облгосадминистрации.
Он также призвал активизировать строительство черкасской окружной дороги и трассы «Канев-Кременчуг».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Зеленский совершил первый рабочий визит в Черкасскую область. Глава государства познакомился с ходом реконструкции дорог и строительством новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту г.Черкассы.