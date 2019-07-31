Рига, , 18:20 — REGNUM

Благодаря сотрудничеству с Белоруссией руководство Рижского порта хочет на 1−2% в год увеличивать объем грузоперевозок. Об этом управляющий порта Ансис Зелтиньш рассказал в интервью Латвийскому телевидению.

Так как у Белоруссии нет собственных выходов к морю, Зелтиньш видит в этом большие возможности для сотрудничества с соседней с Латвией страной. По его словам, на данный момент количество местных грузов небольшое, в связи с чем Рижский порт удаляет большее внимание транзитным перевозкам.

Управляющий порта также поделился информацией, что из-за уменьшения количества транспортировки угля за пять месяцев 2019 года объем грузоперевозок Рижского порта снизился на 8%. В тоже время в сегменте генеральных грузов, включая контейнеры, был зафиксирован рост в 5,5−6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвия активно пытается восстановить свою транзитную отрасль. На фоне конфликта в отношениях Литвы и Белоруссии из-за строительством БелАЭС, Рига пытается переманить белорусский транзит из литовского порта в свои.

Официально белорусская сторона объявила об отказе от Литвы в качестве приоритетного партнёра в сфере экспорта в пользу Латвии. По итогам 2018 года товарооборот между Белоруссией и Латвией составил 582,7 млн долларов, что на 32% больше, чем в 2017 году.

Однако при этом литовский порт Клайпеды не ощущает каких-либо потерь в сфере транзита. Наоборот в первом полугодии 2019 года грузооборот вырос на 6,7%, в то время как ожидалось падение перевалок. Так, суммарная перевалка грузов составила 23,65 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, нежели в первом полугодии 2018 года. Порт Клайпеды при этом только закрепил свои лидерские позиции среди всех портов Прибалтики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии уверены в увеличении транзита из Белоруссии