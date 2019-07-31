Нижний Новгород, , 18:17 — REGNUM

В отношении предпринимателя, который работает на территории Приволжского федерального округа, возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»). Это первое уголовное дело в России, когда вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов, сообщили ИА REGNUM в Приволжском таможенном управлении.

Уточняется, что предприниматель заключил контракт на поставку сумок из Китая. По этому контракту с 2017 по 2019 год было осуществлено несколько десятков поставок товара.

При таможенном декларировании в коммерческие документы были внесены недостоверные данные и стоимость продукции была занижена в три раза. При этом по уникальной схеме сумма занижения таможенной стоимости товара оплачивалась поставщику по нелегальным каналам через этнические группы без фактического вывода денежных средств из РФ. Сумма неуплаченных в результате этих действий таможенных платежей, а, соответственно, и ущерб бюджету РФ составила 24,7 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Нижнем Новгороде осенью 2018 года открылась Приволжская электронная таможня. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что это позволит снизить административные барьеры и уровень коррупционных рисков.