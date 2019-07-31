Воронеж, , 18:04 — REGNUM

Губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал от ООО «Левобережные очистные сооружения» более активных действий по по устранению причин неприятного запаха в Воронеже. Об этом говорилось 13 июля на очередном выездном совещании на ЛОС, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Ранее для решения проблемы неприятного запаха в Воронеже была создана специальная межведомственная комиссия и разработана комплексная программа. Основные мероприятия касаются снижения нагрузки на иловые карты (это 17% площади всех очистных сооружений, или 12,8 га).

Как отмечалось, в настоящее время аварийная карта ООО «ЛОС» очищена, на нее поступают только ливневые воды, которые своевременно откачиваются. Из эксплуатации вывели первую технологическую линию, отсюда сейчас откачиваются стоки, поступившие ранее. В конце мая — начале июня была проведена очистка от илового осадка иловых карт, расположенных в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов по ул. Новосибирской. Также был разработан график выгрузки илового осадка с карт № 10, 11, 12, и 14 в объеме 4200 куб. м — осенью осадок планируют вывезти на полигон ТКО ООО «Каскад». Старое оборудование в помещении, выделенном под цех механического обезвоживания осадка, демонтировано.

«Мы внимательно проанализировали вашу инвестиционную программу: видны резервы, которые и надо направлять в современные технологии. Одно из таких направлений — как раз цех обезвоживания. В понедельник, 5 августа, ждем от вас детализированный график работ. В нем должны быть четко прописаны сроки подготовки и согласования всей необходимой документации на цех, а также сроки его возведения и сдачи в эксплуатацию», — обратился губернатор к руководству ООО «ЛОС».

На совещании также отмечалось: большая часть активного ила, привезенного с ООО «РВК-Воронеж» на ООО «ЛОС», распределена в аэротенки на третью технологическую линию и в отдельно выделенный аэротенк № 1 на вторую технологическую линию. Как отмечалось на совещании, число жалоб от населения сокращается, что говорит о том, что принимаемые меры дают эффект.

Параллельно чиновники проводят разъяснительную работу с руководством предприятий региона, которые производят сброс сточных вод, изучена их система канализования и водоотведения: их обязали сливать отходы только в санкционированные колодцы.

«Давайте введем порядок контроля за тем, что сливается. Необходимо делать записи о том, какой автомобиль это делает и когда. И если спустя какое-то время начнутся проблемы, этот автомобиль будет легко вычислить. Организуйте такую работу», — дал поручение глава региона.