Махачкала, , 17:58 — REGNUM

Строительство крупнейшего в Дагестане торгово-развлекательного центра стоимостью в 3 млрд рублей запланировано в городе Махачкале. На реализацию проекта предполагается использование 1 млрд рублей средств инвестора и 2 млрд привлечённых инвестиций, которые готов предоставить банк ВТБ, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе мэрии города.

По проекту торгово-развлекательный центр «Махачкала» будет располагаться в центре города, на проспекте Имама Шамиля. Молл площадью 52 тыс. кв. м с двумя уровнями подземного паркинга на 600 автомобилей должен заменить на этом месте хаотично расположенный ряд магазинов.

Три из четырёх этажей центра будут отданы под магазины, а верхний этаж займут развлекательные заведения, в том числе кинотеатр, зона детского отдыха, ресторанный дворик и пространство для проведения различных мероприятий. Проект также предполагает благоустройство и озеленение территории вокруг нового объекта.

Товарооборот торгово-развлекательном центра «Махачкала», по подсчётам экспертов, должен составлять около 2,5 млрд рублей в год. В общем итоге это даст порядка 200 млн рублей налогов во все уровни бюджетов. Кроме того, по замыслу инициаторов проекта, его реализация позволит создать до 1,5 тыс. новых рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Каспийске запланировано строительство современного гостиничного комплекса и апарт-отеля «Caspian Plaza» стоимостью 3,2 млрд рублей.