Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года в Санкт-Петербурге выявлено восемь так называемых финансовых пирамид, а также 27 «черных кредиторов» — юрлиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе Северо-Западного Главного управления Банка России.

Всего во всех регионах СЗФО за полгода выявлено 107 «черных кредиторов» и 12 финансовых пирамид.

«В Санкт-Петербурге выявлен также нелегальный форекс-дилер, а в Калининградской области — незаконные пункты обмена валюты, которые действовали без лицензии», — отметили в Центробанке.

За минувшие полгода Петербурге и Калининграде возбуждено два дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) по фактам деятельности «финансовых пирамид». Два дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) возбуждено в Архангельской области по фактам незаконной массовой выдачи потребительских займов. Его фигурантами стали двое физических лиц, которые потенциально могли получить доход 23 млн руб. и 10 млн руб.

«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел <…> Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

На сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.