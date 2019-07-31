Киев, , 17:30 — REGNUM

«Нафтогаз Украины» в августе прекратит поставлять газ ряду теплогенерирующих компаний из-за того, что они не рассчитались по долгам за потребленный газ.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в сообщении госкомпании, обнародованном сегодня, 31 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Как отмечает компания, «Нафтогаз» направил таким должникам письменные уведомления о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если до этого времени соответствующие расчеты не будут осуществлены.

Если же должники не прекратят потреблять газ «Нафтогаза» самостоятельно, то их отключат от газоснабжения принудительно.

В сообщении отмечается, что без газа могут остаться компании в городах Чернигов, Бровары и Глеваха (Киевская область), Токмак (Запорожская область), Яворов (Львовская область), а также областные центры Харьков, Винница и Житомир.

Вместе с тем, 374 теплогенерирующих предприятия, покупающих газ у «Нафтогаза», выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия. Проблемы имеются лишь у 3% клиентов энергетической госкомпании.

ИА REGNUMнапоминает, что долги за поставки природного газа у населения Украины по состоянию на конец мая (последняя доступная на сегодня статистика, обнародованная в июле) составили 26,2 млрд грн (для сравнения в апреле — 29,5 млрд грн).