Калуга, 31 июля 2019, 17:27 — REGNUM
В Калуге состоялось заседание общественного совета при министерстве цифрового развития области. Совет возглавил член комиссии по вопросам экономики и экологии Общественной палаты Калужской области Петр Шамрицкий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 31 июля.
На первом заседании совета говорилось, что основной целью его деятельности является обеспечение учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и негосударственных некоммерческих организаций при принятии министерством решений. Кроме того, общественный совет министерства цифрового развития области призван стать эффективной формой информирования населения, его вовлечения в процессы цифровизации приоритетных сфер жизни общества.
«Данное мероприятие — это диалог гражданина, бизнеса и власти», — прокомментировал создание совещательного органа при министерстве глава ведомства Александр Архангельский.
Ранее в Калужской области запустили новый интернет-ресурс — геопортал. Он разработан на базе отечественной геоинформационной платформы и собирает в себе более 20 геосервисов. Геопортал является единой точкой доступа к множеству пространственных данных с инструментами поиска географической информации, просмотра и получения сведений по объектам, проведения измерений и возможности корректировки информации путем обратной связи от пользователей сети интернет.