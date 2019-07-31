Брянск, , 17:16 — REGNUM

Глава Брянска Александр Хлиманков предложил жителям города фотографировать нарушения на остановках общественного транспорта. Водители маршрутных такси очень часто не заезжают в специальные карманы, а останавливаются на проезжей части. Нарушителей можно дисциплинировать, если регулярно отправлять жалобы в соответствующие инстанции.

Маршрутные такси (cc) Шалин

«Государственный автодорожный надзор по заявлениям жителей выписывает штрафы для таких нарушителей. Если до жителей довести информацию, куда можно отправить заявление, подкреплённое фотографией, я уверен, что каждый день там будут сотни таких фотографий», — подытожил Александр Хлиманков.

Предложение прозвучало 30 июля на заседании коллегии при Главе Брянской городской администрации, посвящённом контролю за работой общественного транспорта. Для улучшения качества транспортных услуг брянских перевозчиков обяжут передавать данные в диспетчерский центр.

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